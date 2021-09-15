Стало известно о скорой отставке первого заместителя генпрокурора России

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман покинет свою должность, вернувшись из отпуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заместитель Игоря Краснова 15 сентября отметит 70-летний юбилей и достигнет предельного для службы в Генпрокуратуре возраста. По данным издания, готовится указ о его освобождении от должности.

Государственный советник юстиции первого класса Буксман занимал свою должность с 2006 года. Он курировал главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. Также первый заместитель Краснова следил за работой природоохранных прокуратур на Амуре и Байкале.

По данным издания, преемника у Буксмана пока нет.

О готовящейся отставке первого заместителя генпрокурора сообщалось еще в 2020 году, однако тогда его рапорт об отставке не подписали, предложив дослужить до 70-летнего возраста.