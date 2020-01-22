Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Государственный советник юстиции первого класса Буксман стал заместителем генпрокурора в 2006 году. Он награжден несколькими государственными и ведомственными наградами.

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По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, рапорты об увольнении подали также руководители трех «главков» ведомства: начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев, а также начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

Все они подали в отставку после назначения генеральным прокурором Игоря Краснова, пообещавшего оценить работу всех сотрудников ведомства, включая прокуроров регионов России.

Накануне сообщалось, что в отставку подали заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Игорь Краснов был утвержден Советом Федерации в должности генпрокурора 22 января. Сенаторы единогласно поддержали его кандидатуру.

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