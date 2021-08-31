Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Об этом во вторник, 31 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, со своих мест были уволены сразу пять генералов. В частности, речь идет о двух заместителях начальника московской полиции — Наталье Агафьевой и Андрее Понорце. Также должностей лишились два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них — Дмитрий Шаробаров. Он более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.

Как уточняет «Коммерсантъ», некоторые лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за начальника камчатской полиции, попавшего под уголовное преследование.

24 августа стало известно, что Владимир Путин уволил со службы заместителя председателя Следственного комитета России генерала Ростислава Рассохова.