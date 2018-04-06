Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 11 генералов из МВД, ФСИН, МЧС и СК. Соответствующий указ в пятницу, 6 апреля, опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев, начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук и начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров.

Также в списке освобожденных от должностей фигурируют начальник управления ФСИН по Удмуртии полковник Владимир Доронин, глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава СУ СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков и министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин.

Кроме того, с должностей сняты глава СУ СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,

глава СУ СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев, глава СУ СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов и замначальника ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

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