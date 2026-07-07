Нападение дикого льва на человека попало на видео

В Индии схватка скотовода и львицы попала на видео

В деревне Гараджия, Индия, скотовод Калу Пармар пережил нападение самки редчайшего азиатского льва. Об этом пишет The New Indian Express.

По словам местных жителей, дикий зверь напал на мужчину около его дома. Он схватил его зубами за руку, затем за ногу, а после повалил на землю. Схватка человека с хищником попала на видео.

На помощь мужчине пришли соседи. Они кричали на львицу и бросали в нее камни. В конце концов им удалось отогнать животное. Пострадавшего доставили в больницу.

Инцидент вновь вызвал у жителей региона обеспокоенность тем, что львы все чаще появляются в поселениях. Хищника, совершившего нападение, ищут сотрудники лесного департамента.

Ранее сообщалось, что в Индии зоозащитники вступились за редчайших азиатских львов, которых начали массово отлавливать в штате Гуджарат. «Это очень серьезная проблема. В неволе содержатся даже те львы, которые не участвовали в нападениях», — объяснили они.

