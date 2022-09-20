Стала известна сумма финансовой поддержки Украины от Британии на 2023 год

Financial Times: Лондон потратит в 2023 году не менее $2,6 млрд на поддержку Украины

В 2023 году Великобритания намерена потратить не менее 2,6 миллиарда долларов на поддержку Украины. Об этом заявит на этой неделе премьер-министр страны Лиз Трасс во время своего первого зарубежного визита в США, сообщает Financial Times.

Выступая перед поездкой в США, Трасс поклялась оказывать помощь народу Украины: «Великобритания будет и впредь поддерживать вас на каждом этапе пути». Трасс собирается повторить эти слова в обращении к Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября, призвав Запад усилить поддержку Киева после недавних военных успехов Украины против России.

Ее поездка в Нью-Йорк, где она также проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом, знаменует возвращение к нормальной политике в Великобритании после десятидневного национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что США выделят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.

