В США неожиданно выросло число новостроек

Число новостроек в США в августе 2022 года увеличилось на 12,2 процента

В США число новых домов, строительство которых было начато в августе 2022 года, увеличилось на 12,2 процента относительно июля, до 1,57 миллиона объектов. О резком росте числа новостроек сообщает Reuters со ссылкой на отчет министерства торговли.

Количество новых домов в США в восьмом месяце 2022 года при этом было на 0,1 процента ниже, чем в августе предыдущего года. Кроме того, число разрешений на строительство в стране в августе нынешнего года по сравнению с июлем уменьшилось на 10 процентов, до 1,51 миллиона.

Опубликованные данные оказались неожиданными, так как аналитики, которых перед публикацией отчета опросили представители портала DailyFX, наоборот, прогнозировали снижение числа новостроек на 0,7 процента — с 1,446 миллиона в июле до 1,445 миллиона в августе текущего года. Кроме того, они предполагали, что разрешений на строительство будет дано больше, чем впоследствии объявили в министерстве торговли, и рассчитывали на показатель в 1,61 миллиона.

Ранее в сентябре стало известно, что жилье в США в седьмом месяце 2022 года подешевело впервые за четыре года на 0,3 процента относительно шестого месяца. Наиболее заметно цены снизились в Сан-Франциско (минус 3,67 процента).