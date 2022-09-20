Во Владивостоке пройдет гастрономический фестиваль

Во Владивостоке с 23 по 25 сентября будет проходить гастрономический фестиваль

Во Владивостоке с 23 по 25 сентября будет проходить гастрономический фестиваль. Как уточнила в беседе с РИА Новости соорганизатор мероприятия, автор и руководитель всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, в столице дальневосточного региона в эти дни представят более 200 блюд национальных и региональных кухонь страны.

В указанные даты на Центральной площади города появится множество гастрономических «штаб-квартир», принадлежащих рестораторам и шеф-поварам со всех уголков страны. В частности, будут представлены проекты из Мурманской области, Красноярского и Камчатского краев, Удмуртской Республики, Тульской области и Москвы, Республики Бурятии и Республики Саха (Якутии), а также лучшие проекты дальневосточной кухни Приморского края.

Гурманы смогут познакомиться со множеством кухонь — организаторы обещают, что у гостей фестиваля будет возможность попробовать бурятские буузы, осетинские пироги и карельские калитки, якутские далрабы, поморскую похлебку из трески, а также множество других блюд. Любителям кулинарных экспериментов тоже найдется чем заняться — специально для таких гостей откроется Школа дальневосточной кухни, которая проведет цикл мастер-классов с участием лучших шеф-поваров из регионов Дальнего Востока России.

По словам собеседницы агентства, главная цель фестиваля — продемонстрировать масштаб и этнокультурное многообразие России, а также заново «открыть» Владивосток, у которого есть шансы стать круглогодичной гастрономической площадкой знакомства с отечественными кулинарными традициями для жителей Дальнего Востока и туристов из Азии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября будет проходить историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Гости фестиваля смогут поучаствовать в цикле встреч «Нижегородский киномир», посетить экскурсии, ярмарку комиксов и выставку-ярмарку нижегородских издательств, побывать на презентациях новых книг и автограф-сессиях, а также принять участие в мастер-классах творческих студий для детей и взрослых.