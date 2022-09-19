В Нижнем Новгороде пройдет историко-литературный фестиваль

Фестиваль «Читай Горький» будет проходить в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября

В Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября будет проходить историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Как уточняет со ссылкой на Минкультуры региона НИА «Нижний Новгород», мероприятие будет проходить на площадке Нижегородской областной научной библиотеки имени Ленина (НГОУНБ).

В дни проведения фестиваля организаторы планируют провести Павленковские чтения на тему «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурно-исторического наследия», а также читку пьесы Ярослава Каурова «Долгое счастье старины Хема» о жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя.

Кроме того, на фестивале подведут итоги конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края — 2021», продемонстрируют литературную коллекцию одежды дизайнера Виолетты Лангас «Шелест страниц», проведут встречу Нижегородского отделения Российского союза профессиональных литераторов, а также покажут камерный спектакль «Твоя Катя», основанный на переписке Максима Горького с супругой Екатериной Пешковой.

Гости фестиваля также смогут поучаствовать в цикле встреч «Нижегородский киномир», посетить экскурсии, ярмарку комиксов и выставку-ярмарку нижегородских издательств, побывать на презентациях новых книг и автограф-сессиях, а также принять участие в мастер-классах творческих студий для детей и взрослых. Полная программа предстоящего мероприятия опубликована на сайте Нижегородской областной научной библиотеки имени Ленина.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане в рамках Года культурного наследия народов России состоялся фестиваль национальных культур азиатских народов «Мелодии и ритмы Азии».