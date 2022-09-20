В Запорожской области назвали выносимый на референдум вопрос

В Запорожской области ответят на референдуме на вопрос о присоединении региона к России

На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России. Об этом сообщается в опубликованном указе главы областной администрации Евгения Балицкого.

«Вынести на референдум следующий вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"», — говорится в документе.