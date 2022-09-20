В ДНР обозначили формулировку вопроса референдума

Пушилин: на референдум будет вынесен вопрос «поддерживаете ли вхождение ДНР в РФ»

На референдум в Донецкой народной республике (ДНР) будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» Его озвучил глава республики Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

По мнению Пушилина, нет сомнений, что жители ДНР проголосуют за вхождение в ДНР.

Глава республики также подтвердил, что ДНР в случае становления субъектом России сохранит свое название. Флаг ДНР не изменится, а конституция будет адаптирована к российским законам.

Ранее Пушилин заявил, что голосование на референдуме о вхождении региона в состав России будет смешанным, включая очный и дистанционный форматы. «Это будет голосование смешанное с учетом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие в голосовании», — уточнил он.

Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения республики в состав страны в случае положительного решения жителей на референдуме. Голосование о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября.