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В ДНР обозначили формулировку вопроса референдума

Пушилин: на референдум будет вынесен вопрос «поддерживаете ли вхождение ДНР в РФ»
СюжетРеферендум в ДНР:
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На референдум в Донецкой народной республике (ДНР) будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» Его озвучил глава республики Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

По мнению Пушилина, нет сомнений, что жители ДНР проголосуют за вхождение в ДНР.

Глава республики также подтвердил, что ДНР в случае становления субъектом России сохранит свое название. Флаг ДНР не изменится, а конституция будет адаптирована к российским законам.

Ранее Пушилин заявил, что голосование на референдуме о вхождении региона в состав России будет смешанным, включая очный и дистанционный форматы. «Это будет голосование смешанное с учетом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие в голосовании», — уточнил он.

Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения республики в состав страны в случае положительного решения жителей на референдуме. Голосование о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября.

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Варвара Кошечкина
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