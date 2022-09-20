Пушилин заявил о смешанном формате голосования на референдуме в ДНР

Глава ДНР Пушилин сообщил, что голосование на референдуме будет смешанным

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что голосование на референдуме о вхождении региона в состав России будет смешанным, включая очный и дистанционный форматы. Его слова приводит ТАСС.

«Это будет голосование смешанное с учетом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие в голосовании», — уточнил он.

Жители смогут проголосовать очно в рамках одного дня, «меры безопасности будут предоставлены». Пушилин подчеркнул, что основное время, заложенное для референдума, «это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массового скопления людей».

Ранее Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения республики в состав страны в случае положительного решения жителей на референдуме. Голосование о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября.

20 сентября в ДНР и Луганской народной республике начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума.