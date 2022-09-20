Сообщение о нехватке физраствора в больнице в Якутии оказалось недостоверным

Сообщение о нехватке физраствора для капельниц в больнице в Якутии оказалось недостоверным

16 сентября на сайте цифрового проекта OneСlick Yakutia появилось обращение, в котором сказано, что в больнице, обслуживающей поселок Черский, пациентам не могут поставить капельницы из-за отсутствия физраствора. «Меня просят, чтобы я заказала из Якутска физраствор, это когда он приедет. А я уже на данный момент лежу в больнице. Физраствор — такая мелочь, почему больница не обеспечена физраствором», — написал автор жалобы.

Минздрав Якутии ответил на эту жалобу 20 сентября. В ведомстве заявили, что больнице хватает физраствора, а пожаловавшейся пациентке он, на самом деле, был не нужен. «Пациентка В. поступила на плановое профилактическое лечение. По имеющимся показаниям у пациента лечение не предусматривает проведение капельных внутривенных инъекций. С персоналом больницы проведена профилактическая работа по усилению разъяснительной работы с пациентами», — подчеркнули в Минздраве, сообщил сайт SakhaDay.

Там отметили, что больница проводит закупку инфузионных растворов раз в полугодие и имеет неснижаемый запас физраствора.

Сообщение о нехватке физраствора не вызвало большого интереса у СМИ. Об этом написали только издания REGNUM и SakhaDay. Постов на эту тему в соцсетях также оказалось немного — все они с опровержением данных о нехватке физраствора в больнице.