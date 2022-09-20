Парикмахер раскрыла способ выглядеть моложе с помощью одной прически

Парикмахер Джози Гулд: слишком короткие стрижки могут привлечь внимание к морщинам

Стилистка по волосам Джози Гулд раскрыла способ выглядеть моложе с помощью одной прически. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам парикмахера, прически, предполагающие длинные пряди, визуально прибавляют женщине возраст. «Длинные волосы, к сожалению, могут сильно старить, потому что они имеют тенденцию истончаться и терять свою пигментацию», — заявила Гулд и отметила, что слишком короткие стрижки, в свою очередь, могут привлечь внимание к морщинам.

В связи с этим специалистка порекомендовала присмотреться к прическам, где пряди достигают нижней линии челюсти и мягко обрамляют лицо. Данные стрижки придают волосам объем и делают морщины менее заметными, поясняет она.

Помимо прочего, на внешний вид также влияет цвет локонов. «С возрастом ваши волосы теряют свою пигментацию, и вы постепенно седеете. Если вы хотите скрыть седину, вам поможет окрашивание с легким высветлением прядей», — рассказала эксперт и посоветовала избегать ярких оттенков.

В июне российский стилист Анна Варшавская назвала россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Эксперт заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — отметила парикмахер.

