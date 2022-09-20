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Заключенный стал фигурантом дела из-за финансирования запрещенного в России АУЕ

В Адыгее заключенный стал фигурантом дела из-за финансирования запрещенного в России АУЕ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Адыгее заключенный стал фигурантом уголовного дела из-за финансирования запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина, будучи членом АУЕ, регулярно собирал деньги с осужденных в так называемый общак и впоследствии тратил их на поддержание деятельности экстремистского движения.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств», — добавили в управлении СКР.

14 сентября сообщалось, что в Новгородской области российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги.

Елизавета Новикова
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