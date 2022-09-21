Стоимость гардероба россиянок на осень выросла более чем на 10 процентов за год

Стоимость гардероба россиянок на осень увеличилась с 24 318 до 27 247 рублей за год

Стоимость осеннего гардероба россиянок выросла за последний год более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического сервиса продаж Moneyplace.

Согласно пресс-релизу, средняя цена комплекта теплой одежды и обуви на маркетплейсе Wildberries увеличилась на 11 процентов до 27 247 рублей. При этом в прошлом году чек на такие же вещи составлял 24 318 рублей. Отмечается, что основным драйвером роста затрат стали сапоги и ботфорты, стоимость которых поднялась на 56 процентов — с 3362 до 5232 рублей.

Специалисты Moneyplace не указали точную причину резкого скачка расходов покупателей, однако подчеркнули, что на это могли повлиять ряд факторов, включая увеличение стоимости логистики из-за международных санкций, уход ряда зарубежных брендов с российского рынка.

В июле аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV раскрыл суммы трат россиян на помолвочные кольца в разных регионах страны за период с января по июль 2022 года. Самые большие траты на упомянутые товары зафиксированы в Санкт-Петербурге, они составили в среднем 9952 рубля за изделие.