Раскрыты суммы трат россиян на помолвочные кольца

Траты жителей Санкт-Петербурга на помолвочные кольца составили 9952 рубля за изделие

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV раскрыл суммы трат россиян на помолвочные кольца в разных регионах страны за период с января по июль 2022 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 26 июля.

Согласно полученным данным, самые большие траты на упомянутые товары зафиксированы в Санкт-Петербурге. Сообщается, что они составили в среднем 9952 рубля за изделие. Наиболее часто граждане выбирали украшения из белого золота, декорированные бриллиантами, сапфирами или изумрудами.

Утверждается, что на втором месте рейтинга покупок оказались жители Саратова, которые тратят на кольца в среднем 9117 рублей, а на третьем — краснодарцы, покупавшие аксессуары за 8531 рубль. При этом Москва заняла седьмое место: столичные жители выделяют на ювелирное изделие около 8000 рублей. Замкнул рейтинг Омск, где горожане готовы заплатить за кольцо 3995 рублей.

В марте стало известно, что около половины жителей России планируют сэкономить на покупке новой одежды в 2022 году. По результатам опроса, уменьшить расходы на одежду планируют 47 процентов из 2,4 тысячи респондентов, проживающих во всех федеральных округах. При этом 74 процента связывают это с ожиданием роста цен, 58 процентов — со снижением потребности в обновлении гардероба.