Россияне решили сократить траты на одежду в 2022 году

Около половины россиян планируют уменьшить траты на одежду, ожидая повышения цен

Около половины жителей России планируют сэкономить на покупке новой одежды в 2022 году, большая часть из них приняла такое решение, ожидая повышения цен. Исследование логистического оператора СДЭК совместно с модным брендом I Am Studio публикует агентство «Прайм» в среду, 23 марта.

По результатам опроса, уменьшить расходы на одежду планируют 47 процентов из 2,4 тысячи респондентов, проживающих во всех федеральных округах. При этом 74 процента связывают это с ожиданием роста цен, 58 процентов — с «постковидным» фактором (снижение потребности в частом обновлении гардероба из-за перехода на удаленный график работы), а 32 процента — с большими запасами уже имеющейся одежды.

Также стало известно, что более половины россиян выбирают в магазинах вещи иностранных брендов, в то время как около трети приобретают изделия отечественного производства. Отмечается, что 47 процентов опрошенных из первой категории выразили готовность перейти на товары российских марок, а 24 процента — принципиально отказались их рассматривать.

Ранее 23 марта глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. Мантуров заявил, что уход иностранных марок не спровоцирует у россиян проблем при покупке одежды, а также напомнил, что в стране существует больше тысячи модных брендов, которые станут альтернативой ушедшим компаниям.