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Российская винтовка поразила цель на расстоянии более пяти километров

«Промтехнология»: винтовка ORSIS-CT20 поразила цель на расстоянии более пяти километров

Фото: Военное обозрение

Российская крупнокалиберная снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые в мире поразила цель на расстоянии более пяти километров. Об этом ТАСС сообщили в компании «Промтехнология», которая под брендом ORSIS выпускает стрелковое оружие.

«Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5117 метров таким калибром "закрыли" впервые в мире. В качестве стрелка выступил Дмитрий Иноземцев, в качестве наводчика — Александр Гаврилов и сотрудник из спецслужб», — сказали в компании.

Отмечается, что бумажная мишень имела размеры три на три метра.

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«Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 метра — около 1 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), по вертикали — 1,2 метра (меньше 1 МОА) при ветре 5 метров в секунду. Что подтверждает, что по одиночной цели работать — удача, а по групповой — вполне реально», — заверил разработчик винтовки.

В сентябре обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр заметил, что российская снайперская винтовка ORSIS T-5000, которую производит компания «Промтехнология», является малоизвестным, но мощным оружием.

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Иван Потапов
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