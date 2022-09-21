Стало известно об использовании «оружия массового убеждения» в ходе спецоперации

«Известия»: в ходе спецоперации ВС РФ используют агитационные листовки с призывами к ВСУ

В ходе спецоперации российские военные используют листовки, которые упаковывают в болванки от реактивных снарядов, а также громкоговорители с призывами к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как стало известно «Известиями», такие меры называют «оружием массового убеждения».

На агитационных буклетах рассказывается порядок действия по добровольной сдаче в плен и номер для связи. В инструкции указывается, что необходимо отсоединить магазин, повесить оружие на левое плечо вниз стволом и выйти из укрытия с поднятыми руками.

«Психологическая борьба в спецоперации очень важна, после нашей работы ВСУ выходят сдаваться на наши позиции. Сохраняли себе жизнь и здоровье», — рассказал российский военнослужащий с позывным Малыш корреспонденту Кириллу Олькову.

Листовки разлетаются по позициям украинских военных, когда выталкивающий механизм снаряда срабатывает на высоте около ста метров. Слышимость сигналов громкоговорителей составляет более пяти километров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине. По его словам, «противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями».