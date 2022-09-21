Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине. Он отметил, что обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба Чечни по проведению СВО Магомедом Даудовым.

Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики

На видео, опубликованном Кадыровым, он показывает на карте, закрытой блюром, детали будущих действий российских военных.

Ранее глава Чечни сообщил, что наступательный план Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое в Донецкой народной республике (ДНР) провалился.

Он подчеркнул, что контрнаступление противника на этом участке фронта не удалось благодаря отваге и мужеству элитного формирования чеченского спецназа.

Украинские войска перебрасывают для решающего наступления

Как сообщила «Русская Весна», Киев перебрасывает войска, в том числе отряды территориальной обороны, для решающего наступления.

Издание заявило, что направлениями для возможных ударов станет наступление на Мелитополь и Бердянск в Запорожье, а также прорыв линий обороны на отдельных участках фронта в Херсонской области, в Донецкой народной республике со стороны Лимана и в Луганской народной республики со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступательной операции, призвав посмотреть, чем она закончится. Он подчеркнул, что Москва сдержанно отвечает на удары ВСУ, однако в случае, если Киев не поймет недопустимость этих методов, Россия предпримет серьезные меры.

Конфликт на Украине не завершится этой зимой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу Sky News предсказал, что конфликт не завершится этой зимой, передает РИА Новости.

Было бы ошибкой полагать, что конфликт закончится зимой. Он продолжится с такой же интенсивностью Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Подоляк добавил, что Киев держит в секрете следующие шаги в рамках контрнаступления.

В конце августа Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось».

В российском оборонном ведомстве также заявили, что на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли свыше четырех тысяч убитых военных. Еще более восьми тысяч бойцов получили ранения.

