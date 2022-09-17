Путин ответил на «контрнаступление» украинских войск

Путин прокомментировал заявления Украины об «активной контрнаступательной операции» ВСУ

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступательной операции, призвав посмотреть, чем она закончится. Об этом глава государства заявил во время прямой трансляции «Комсомольской правды», запись доступна на YouTube.

Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится Владимир Путин президент России

Российский президент подчеркнул, что Москва сдержанно отвечает на удары ВСУ, однако в случае, если Киев не поймет недопустимость этих методов, Россия предпримет серьезные меры.

Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным

Владимир Путин президент России

По его словам, работа по освобождению Донбасса непрерывно продолжается, несмотря на попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Путин добавил, что наступательные операции идут «небольшим темпом», российская армия занимает новые территории.

О чем сообщили в США?

О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными. По их данным, оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели ВСУ собеседники телеканала при этом не раскрыли.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов опроверг эту информацию, назвав ее «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе» и сравнил ее с «виртуальными "атаками" Крымского моста».

Позднее Минобороны России подтвердило, что Украина предприняла попытку наступления в трех направлениях, однако она «с треском провалилось».

Сегодня в течение дня по прямому указанию президента Украины Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях Минобороны России

Отказ от переговоров

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Политик заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы». Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя его слова, подчеркнул, что нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего.

Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой фразой «флаг в руки». Глава государства объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление Владимир Путин президент России

Последние очные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО.

Поддержка Киева

Несмотря на отказ Киева от переговоров, в Белом доме заявили, что США намерены поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Вашингтон предоставит Киеву возможность самому определить сроки проведения мирных переговоров с Москвой, подчеркнул координатор СНБ Белого дома Джон Кирби.

Позиция нашего президента состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется — чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдет Джон Кирби координатор СНБ Белого дома

Представитель Белого дома также отметил, что только президент Украины Владимир Зеленский сможет подвести итоги переговоров. «И лишь президент Зеленский способен определить, что является победой, а что — поражением», — пояснил он.