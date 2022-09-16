Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»

Путин ответил на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой фразой «флаг в руки»

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Его слова передает РИА Новости.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Политик заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин исключил корректировку плана спецоперации
Алиев признал отсутствие у Армении намерений к широкомасштабной эскалации
Ремонт iPhone упростили
Путин отреагировал на решение о санкциях против детей Кадырова
Индонезия пожаловалась на невозможность купить нефть из России из-за скидок
Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»
Россиян предупредили о риске прослушивания разговоров через смартфон
Одну категорию россиян захотели освободить от налога при продаже земли
Почетный президент РФС высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России
Путин высказался об ударах ВС России фразой «будем считать это предупреждением»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.