Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»
Путин ответил на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой фразой «флаг в руки»
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Его слова передает РИА Новости.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Политик заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».