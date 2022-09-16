Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»

Путин ответил на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой фразой «флаг в руки»

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Его слова передает РИА Новости.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией. Политик заявил, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

