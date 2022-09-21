Девушка купила возвращенные посылки за 693 рубля и удивилась ценному содержимому

Блогерша купила возвращенные посылки Amazon и удивилась их ценному содержимому

Блогерша приобрела гору посылок, возвращенных покупателями популярного маркетплейса Amazon, и удивилась их ценному содержимому. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающий 5,5 миллиона лайков.

Пользовательница сети с никнеймом beckysbazaar рассказала, что купила на платформе Facebook Marketplace мешок с различными коробками и пакетами за 10 фунтов стерлингов (693 рубля). В числе попавшихся вещей оказались шарф, несколько платьев, рубашка, шляпа и золотистый купальник. Помимо одежды, среди товаров были расческа для животных, туалетный столик, автомобильная деталь и занавеска для душа.

По словам автора видео, несмотря на разнообразие предметов, она осталась довольна своей недорогой покупкой. Отмечается, что в общей сложности девушке удалось завладеть товарами общей стоимостью как минимум в 100 фунтов стерлингов (6923 рубля).

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. Эмма Хэмилтон рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

