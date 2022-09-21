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Отправившаяся в Китай тигрица решила вернуться в Россию после охоты

Тигрица Амба решила вернуться в Россию после трех недель охоты в Китае

Фото: Центр «Амурский тигр»

Тигрица Амба, которая в начале сентября переплыла российскую границу по реке Амур и отправилась в Китай, решила вернуться в Россию после трех недель охоты. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Как пояснили в центре, в настоящее время хищница находится на территории округа Да-Хинган-Ли китайской провинции Хэйлунцзян. «Данные со "спутникового" ошейника показывают несколько сформированных кластеров, что говорит о том, что у тигрицы были успешные охоты. Велика вероятность, что заграничный вояж Амбы подходит к концу: траектория ее движения сейчас направлена обратно в сторону России», — рассказали в организации.

Заместитель начальника Амурохотуправления Валерий Погасиенко в свою очередь отметил, что животное находится всего в шести километрах от реки Амур и, вероятно, вернется в Амурскую область уже очень скоро. При этом точное местоположение тигрицы специалисты не раскрывают, чтобы обезопасить ее от встреч с нежелательными преследователями.

О том, что тигрица, которую в прошлом году выпустили в дикую природу в Приамурье, отправилась в Китай, стало известно 2 сентября. До этого, в январе, Амба уже уходила на территорию соседней страны — тогда она пробыла там около полутора недель, после чего вернулась в Приамурье. Кроме того, в октябре 2021-го хищница посещала в Хабаровский край — чтобы добраться в регион, ей пришлось проплыть около одного километра.

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Варвара Кошечкина
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