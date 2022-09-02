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Тигрица Амба из Приамурья переплыла границу и отправилась в Китай

Тигрица Амба из Амурской области переплыла границу и отправилась в Китай
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Paul Zinken / DPA / Globallookpress.com

Тигрица Амба, которую выпустили в дикую природу в Амурской области в прошлом году, переплыла границу и отправилась в Китай. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили «Интерфаксу» в Амурохотуправлении.

«Амба прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района. Сейчас она находится в городском округе Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время за хищницей продолжают наблюдать как российские, так и китайские специалисты. Отслеживать передвижения животного зоологи могут при помощи специального ошейника, который передает данные о местонахождении тигрицы каждые два часа.

По словам специалистов, в январе Амба уже уходила в Китай — тогда она пробыла на территории соседней страны около полутора недель, после чего вернулась в Приамурье. Кроме того, в октябре 2021-го хищница посещала в Хабаровский край — чтобы добраться в регион, ей пришлось проплыть около одного километра.

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Варвара Кошечкина
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