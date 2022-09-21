Приложения для iPhone подорожают

Apple поднимет цены на приложения в Европе и Азии из-за курса доллара

Apple анонсировала повышение цен на платные приложения в ряде европейских и азиатских стран. Об этом сообщается на корпоративном сайте разработчиков.

Стоимость платных приложений вырастет в некоторых европейских и азиатских странах — Чили, Египте, Японии, Малайзии, Пакистане, Польше, Южной Корее, Швеции, Вьетнаме. Программы и встроенные покупки для пользователей из этих стран окажутся дороже с 5 октября.

«Ваша выручка будет скорректирована соответствующим образом и будет рассчитываться на основе цены без учета налогов», — сообщили разработчикам контента представители компании. В Apple не назвали причин удорожания цифровых продуктов, однако журналисты издания TechCrunch предположили, что американская компания поднимет цены из-за ослабления курса местной валюты по отношению к доллару.

Во всех регионах цены изменятся по-разному. Так, в Южной Корее приложения и прочий цифровой контент подорожает на 20-25 процентов, Японии — 30-35 процентов. В странах, использующих евро, тарифы изменятся в большую сторону на 8-10 процентов.

Анонс роста цен состоялся через несколько дней после выхода отчета фирмы Apptopia, специалисты которой заявили, что стоимость платных приложений в App Store в США за год выросла на колоссальные 40 процентов. Удорожание контента связали с резким ростом инфляции и политикой конфиденциальности Apple, которая мешает сторонним компаниями собирать данные пользователей в рекламных целях.