Названа причина роста цен на приложения для iPhone

Apptopia: приложения для iPhone подорожали из-за инфляции и политики Apple

На рост цен на приложения могла повлиять политика конфиденциальности Apple. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Apptopia

Специалисты фирмы выяснили, что средняя стоимость платных приложений в App Store в США за год выросла на колоссальные 40 процентов. По словам авторов отчета, такой же тренд наблюдается на мировом рынке. За тот же самый период цены на приложения в Google Play для пользователей Android-телефонов выросли на 9 процентов.

По словам экспертов, удорожание цифрового контента может быть связано с резким ростом инфляции, которая конкретно в США в июне достигла своего 40-летнего максимума. Еще одной причиной роста цен специалисты назвали политику конфиденциальности Apple.

Начиная с iOS 14.5, пользователи iPhone могут запретить приложениям отслеживать и собирать их данные в рекламных целях. Специалисты объяснили, что изменение настроек конфиденциальности сделало привлечение пользователей более дорогим для разработчиков программ и рекламодателей. В этой связи приложения также подорожали.

В апреле исследователи из компании Adjust выяснили, что пользователи смартфонов Apple стали чаще включать функцию отслеживания действий в приложениях, чем ранее. По словам специалистов, в приложениях игр этот показатель может достигать 30 процентов, в ряде сервисов — 75 процентов.