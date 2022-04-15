Пользователи iPhone оказались не против слежки

9to5mac: пользователи iPhone стали чаще включать функцию отслеживания в приложениях

Пользователи смартфонов Apple стали чаще включать функцию отслеживания действий в приложениях, чем ранее. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По данным отчета исследовательской компании Adjust, на которую ссылаются журналисты, пользователи iPhone стали более лояльны к отслеживанию данных и рекламе. Аналитики упоминают, что в 2020 году на iOS появилась функция запрета отслеживания действий в приложениях. Сперва пользователи iPhone начали отключать функцию трекинга, однако спустя год после появления опции стали чаще разрешать сторонним приложениям отслеживать их действия.

Так, в мае 2021 года пользователи разрешали отслеживание действий в 16 процентах случаев. Спустя почти год этот показатель увеличился до 25 процентов — это означает, что владельцы iPhone оказались не против отслеживания. В приложениях игр показатель может достигать 30 процентов, в ряде сервисов — 75 процентов.

По данным исследовательской компании, отрасль опасалась, что новая функция прозрачности отслеживания приложений в iOS нанесет ущерб рынку мобильных приложений, который в значительной степени зависит от рекламы. Однако многие пользователи готовы пожертвовать некоторой степенью приватности, чтобы получать от сторонних сервисов более полезную персонализированную рекламу. Описанные цифры получены на основе данных от 2000 популярных приложений в базе Adjust.

В конце февраля журналисты издания ZDNet посоветовали перезагрузить iPhone и поменять пароль, если кажется, что за телефоном следят. Также авторы рекомендовали обновить настройки биометрического сенсора Face ID или дактилоскопического датчика Touch ID, а также придумать более сложный цифровой пароль.