Описаны признаки слежки за iPhone

Специалисты посоветовали перезагрузить iPhone и поменять пароль, если кажется, что за телефоном следят. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа рассказали, какой порядок действий необходим, если кажется, что iPhone прослушивают. В первую очередь необходимо перезагрузить устройство — если на девайс установлено ПО для слежки, то после выключения и включения оно будет выгружено из оперативной памяти. «Регулярная перезагрузка также поможет вашему iPhone работать быстро и без сбоев, и я делаю это раз в неделю», — отметил автор.

Также журналисты описали следующие шаги, которые нужно предпринять после перезагрузки девайса. Далее специалисты рекомендовали сменить пароль на iPhone, придумав сложную цифровую комбинацию. В настройках биометрического сенсора Face ID или дактилоскопического датчика Touch ID может присутствовать чужая копия лица или отпечаток пальца. В этом случае нужно перенастроить девайс под себя.

В качестве меры профилактики от взлома и слежки авторы рекомендовали держать телефон при себе и не передавать его в руки малоизвестным людям. «Смартфон заполнен личной информацией, и это нормально — хотеть сохранить ее в тайне», — подытожили журналисты.

В начале года специалисты ZecOps создали троян, который имитирует процесс выключения смартфона Apple. В случае, если жертва попытается перезагрузить телефон, то аппарат сымитирует процесс выключения, однако на самом деле останется включенным.