Совершающие кругосветку россияне раскрыли траты на путешествие

Перелеты за 10 месяцев кругосветки обошлись авторам блога на «Яндекс.Дзен» в ₽32 тысячи

Пара российских туристов, совершающих кругосветку, рассказали, в какую сумму обходится путешествие. Свои траты на поездку они раскрыли в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам тревел-блогеров, самая большая статья расходов за 10 месяцев кругосветного путешествия — авиабилеты. «Путешествие еще далеко не закончено, но промежуточные итоги подвести уже можно, так как дата довольно круглая. За все время у нас было четыре перелета: Россия — Египет — Абу-Даби — Индия — Таиланд», — рассказали авторы блога. Так, проезд из России в Египет обошелся в 8000 рублей на двоих, в ОАЭ — 962 рубля, в Индию — 11,1 тысячи, в Таиланд — 12 тысяч. Итого, за двух человек получилось 32,1 тысячи рублей.

Затраты на проживание на двоих за прошедшие месяцы составили около 500 долларов (30 тысяч рублей), на визы — около 210 долларов (12,6 тысячи рублей). «Еще мы тратимся на еду, но это посчитать невозможно, как и другие виды транспорта, — признались россияне. — Ну а то, сколько мы сэкономили — исчисляется сотнями тысяч, не меньше. Автостоп и каучсерфинг нам очень в этом помогают, да и едой люди часто угощают. Поэтому-то мы до сих пор и находимся на плаву».

Ранее в сентябре российская туристка, впервые побывавшая на отдыхе в Таиланде, осталась разочарована поездкой, отметив, что она «не стоила потраченных сил и средств». Так, девушку разочаровали илистый пляж с мутной водой, а также «полная глушь» вокруг.