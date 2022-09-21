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Белоруссия заявила о готовности дать отпор в случае провокации соседей

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: республика даст отпор в случае провокации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Вооруженные силы (ВС) республики готовы дать отпор в случае перехода границы или других провокаций со стороны соседей. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«В случае перехода нашей границы и каких-то провокационных действий со стороны наших соседей силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности», — сообщил он.

Госсекретарь подчеркнул, что ВС страны «не собираются ни на кого нападать». Вольфович отметил, что на территории Белоруссии предпринимаются все меры для защиты республики и обороны ее границ.

«Мы видим насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей. Мы видим увеличение количества войск (...) и не только со стороны Запада, но и со стороны южной нашей соседки, братской нам некогда Украины», — утверждает он.

По словам госсекретаря, республика не представляет ни для кого угрозы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счел опасной и серьезной ситуацию вокруг страны и заявил, что «ни в коем случае нельзя упрощаться». При этом он призвал не бояться.

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Кристина Есикова
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