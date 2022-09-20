Лукашенко счел опасной военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии

Лукашенко заявил, что ситуация вокруг Белоруссии очень серьезная и опасная

Военно-политическая ситуация вокруг Белоруссии в данный момент очень опасная. Так посчитал президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться», — заявил белорусский лидер на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.

При этом Лукашенко призвал не бояться. Он заявил, что, если нужно поднять по тревоге воинскую часть по нормам военного, это должно быть сделано. «Надо народное ополчение — проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо», — сказал глава государства, добавив, что ополчение в Белоруссии только формируется.

Ранее белорусский президент высказал мнение, что для наведения порядка и дисциплины в стране требуется мобилизовать все структуры органов исполнительной власти. Он указал на наличие «большого количества безобразий в стране».

12 сентября в Белоруссии сформировали первый отряд народного ополчения с участием жителей одного из населенных пунктов Могилевской области. В первый отряд народных ополченцев входят 22 человека.