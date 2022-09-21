В Белоруссии обвинили Украину в нежелании мирно урегулировать конфликт

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о нежелании Украины мирно разрешить конфликт

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Вольфович отметил, что разрешить конфликт на Украине можно «только мирным путем», посредством переговоров.

«К сожалению, сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, видимо, которое выполняет указки Запада, прежде всего США, ведь американцы далеко, им абсолютно все равно, что происходит на территории Европы, что происходит на Украине, что гибнут люди, братья», — считает Вольфович.

Ранее госсекретарь заявил об отсутствии угрозы со стороны Москвы и Минска другим странам. При этом он подчеркнул, что Союзное государство всегда находится в состоянии готовности защищать свои границы.