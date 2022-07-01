В Минске заявили об отсутствии угроз другим странам от России и Белоруссии

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович заявил, что Минск и Москва не угрожают другим странам

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии угроз другим странам со стороны Москвы и Минска, однако страны готовы защитить свои границы. Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Союзное государство, как и Республика Беларусь, никому не угрожает, но всегда находится в состоянии готовности защищать свои границы, свои народы», — подчеркнул госсекретарь.

Вольфович добавил, что Россия и Белоруссия длительное время сотрудничают в вопросах безопасности на самом высоком уровне. Начиная с 2000 года функционирует региональная группировка войск, раз в два года проводятся учения, действует комиссия по военно-техническому сотрудничеству, указал он.

По словам госсекретаря, было заключено более 60 контрактов на поставку различных образцов техники и вооружений для обеспечения защиты западных рубежей.

Вольфович отметил, что Запад под руководством Соединенных Штатов имеет цель создать напряжение вокруг границ Союзного государства, а введение санкций направлено на «удушение» экономик и изменение политической системы. Он заключил, что противостоять западным рестрикциям можно только вместе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада способствует объединительным процессам государств. Он указал, что вместе государствам будет легче минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, а также наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.