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Путин заявил об ускоряющем интеграцию с Белоруссией давлении Запада

Путин заявил, что западное давление подталкивает РФ и Белоруссию к ускорению интеграции

Фото: Global Look Press

Давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада способствует объединительным процессам государств. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Путин добавил, что вместе России и Белоруссии будет легче минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, а также наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными государствами.

Вместе с тем страны продолжают наращивать сотрудничество в политике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, учитывая интересы друг друга, заключил российский президент.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что у России и Белоруссии в условиях западных санкций появился драйв, а также желание укреплять дружбу между странами.

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Сергей Истомин
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