Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке

Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена решила послушать видеообращение мужа в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она вошла в зал Генассамблеи ООН, где ожидается трансляция выступления украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.

20 сентября ООН подтвердила, что генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерриш провел встречу с Еленой Зеленской. Они обсудили ситуацию в стране, включая влияние конфликта на гуманитарный кризис, права человека и ядерную безопасность.