Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Зеленскому выступить с видеообращением

Фото: Mike Segar / Reuters

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято 101 голосом «за», еще 7 представителей организации проголосовали «против», 19 — воздержались.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против записи видеообращения Зеленского. Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

Разрешение на выступление Зеленского запросила Украина. Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «и не надо»
Минобороны России отчиталось о ситуации в районе Карабаха
Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Кадыров объявил о присоединении двух чеченских батальонов к союзникам в Донбассе
Мужчина попытался купить ребенка у матери на улице и оказался в тюрьме
Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками
Россияне опередили всех зарубежных покупателей жилья в одной стране
Стало известно о попытках украинских диверсантов пройти через линию фронта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.