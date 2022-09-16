Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Зеленскому выступить с видеообращением

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято 101 голосом «за», еще 7 представителей организации проголосовали «против», 19 — воздержались.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против записи видеообращения Зеленского. Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

Разрешение на выступление Зеленского запросила Украина. Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​.