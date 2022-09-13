Зеленский захотел выступить на Генассамблее ООН

РИА Новости: Украина может запросить участие Зеленского в ГА ООН в видеоформате

Украина может запросить разрешение, чтобы президент страны Владимир Зеленский на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН выступил в видеоформате, хотя в этом году мероприятие предполагает только очное участие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во всемирной организации.

«Это инициатива Украины, которая будет представлена сегодня или завтра, с тем, чтобы решение по ней было принято в пятницу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Киев будет запрашивать возможность трансляции предварительно записанного обращения Зеленского.

Эту информацию подтвердил и другой источник РИА Новости, указав, что речь идет о проекте соответствующей резолюции ГА ООН.

Ранее сообщалось, что выступление президента Украины на Генассамблее запланировано на вторую половину дня 21 сентября.

Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Из программы следует, что выступление представителя России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне главы МИД.