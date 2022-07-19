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Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Глава МИД 24 сентября представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Выступление представителя России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне главы МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу мероприятия.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Мероприятие открывает новую годичную сессию Генассамблеи, в нем традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. В программах мероприятия традиционно указываются не имена выступающих, а их уровень — глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН. На данном этапе не указано, кто из представителей стран выступит лично, а кто — по видеосвязи или посредством специально записанного обращения.

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Согласно программе, главами государств будут представлены, в том числе, Турция, Франция (все выступают в первый день, 20 сентября). От Великобритании — премьер (22 сентября), от Германии — также глава правительства (23 сентября). Китай, согласно программе, представит заместитель премьер-министра (24 сентября).

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».

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Марина Совина
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