Посол России заявила об очереди для переговоров с Лавровым на встрече G20

Посол России Воробьева: на встрече G20 выстроилась очередь на переговоры с Лавровым

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — отметила Воробьева.

По словам Воробьевой, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».

«В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "двадцатке", за исключением "семерочников"», — пояснила Посол России.

8 июля стало известно, что традиционная церемония фотографирования министров иностранных дел на встрече G20 была отменена из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с Лавровым.