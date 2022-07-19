Байден и Зеленский выступят на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Байден и Зеленский выступят на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 20 и 21 сентября

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу мероприятия.

Из программы следует, что выступление президента США запланировано на первую половину дня 20 сентября, выступление президента Украины — на вторую половину дня 21 сентября.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. В программах мероприятия указываются не имена выступающих, а их уровень: глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН.

Из программы следует, что выступление представителя России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне главы МИД.