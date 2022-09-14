Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН

Постпред Небензя заявил, что РФ выступает против записи видеообращения Зеленского к ГА ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против записи видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генеральной Ассамблее (ГА) организации. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

Небензя добавил, что Зеленский путешествует по Украине и посещает регионы страны, но не может приехать на заседание Генассамблеи.

«Если не можете приехать, значит, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение. Конечно, мы не поддерживаем это решение», — заявил постпред России.

Накануне стало известно, что Украина может запросить разрешение, чтобы президент страны Владимир Зеленский на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН выступил в видеоформате, хотя в этом году мероприятие предполагает только очное участие.

