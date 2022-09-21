ООН подтвердила встречу Гутерриша с женой Зеленского

ООН подтвердила встречу генсека Гутерриша с женой президента Украины Зеленского Еленой

Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш 20 сентября провел встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и женой президента страны Владимира Зеленского Еленой, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, первой леди Украины Еленой Зеленской», — заявили в организации.

Во время встречи генсек ООН и украинский премьер обсудили ситуацию в стране, включая влияние конфликта на гуманитарный кризис, права человека и ядерную безопасность. При этом супруга Зеленского заявила о необходимости защищать пострадавших от войны женщин и детей Украины, «Генеральный секретарь вновь заявил о полной поддержке ООН продолжения оказания гуманитарной помощи Украине», — подчеркивается в заявлении ООН.

Гутерриш поблагодарил Украину за содействие в реализации черноморской зерновой сделки и заявил о готовности ООН прикладывать усилия для предотвращения продовольственного кризиса в мире.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского появилась на Генассамблее ООН. Однако Шмыгаль не стал отвечать на вопросы журналистов, как и другие члены делегации.