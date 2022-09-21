Врачи обнаружили плесень в грудных имплантах женщины

The Sun: Мелисса Лима обнаружила плесень в грудных имплантах спустя 20 лет после операции

Мелисса Лима, бывшая жена известного бейсболиста Хосе Лимы, обнаружила плесень в грудных имплантах спустя 20 лет после пластической операции. Об этом сообщает The Sun.

Супруга профессионального спортсмена чувствовала себя неуверенно перед камерами и решилась на операцию по увеличению груди в 2002 году. Через восемь лет у Лимы появились странные симптомы: она начала испытывать боль в суставах, все ее тело покрылось пятнами и сыпью, а лицо стало сильно опухать.

Женщина обратилась в больницу, однако после долгих обследований врачи не смогли поставить ей диагноз. «Будучи матерью-одиночкой, я не могла встать с постели, чтобы приготовить еду для своих детей, и уже думала, не будет ли им лучше без меня», — рассказывает она.

Однажды подруга Лимы посоветовала ей изучить «болезнь грудных имплантов», предположив, что ее симптомы могут быть связаны с инородными телами в организме. В 2020 году, спустя десять лет после появления странных симптомов, женщина решилась на удаление имплантов.

Врачи, проводившие операцию, обнаружили в одном из имплантов плесень, которая проникла в организм Лимы и долгие годы отравляла ее. Женщина утверждает, что всего через несколько часов после удаления инородных тел она почувствовала себя лучше. «Наконец-то я снова почувствовала себя собой, и теперь я живу своей лучшей жизнью», — говорит она.

Лима поделилась своей историей в социальной сети TikTok. Многие пользователи поблагодарили женщину за то, что она помогла им узнать о болезни. «Я только что отправила это своей маме, она раздулась как воздушный шар и очень серьезно заболела через год после установки имплантатов. Никто не мог понять причину симптомов, а сейчас я увидела это видео, спасибо», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что силиконовый имплант в груди женщины сумел изменить траекторию пули и спас его обладательницу от смерти. Компьютерная томография выявила небольшой ушиб легкого, однако серьезных повреждений органов грудной клетки удалось избежать.