Силиконовая грудь спасла женщину от пули

Силиконовый имплант в груди женщины сумел изменить траекторию пули и спас его обладательницу от смерти. Статья с описанием необычного случая опубликована в медицинском журнале Plastic Surgery Case Studies.

Инцидент произошел в провинции Онтарио, Канада. 30-летняя женщина стала жертвой неизвестного стрелка — она шла по улице, услышала звук выстрела и почувствовала боль и жар в левой груди. В состоянии шока она посмотрела вниз и увидела кровь.

Свидетели вызвали скорую, пострадавшую доставили в ближайший травмпункт в стабильном состоянии. Доктора осмотрели ее и обнаружили лишь небольшое отверстие от пули в верхней части левой груди. Под кожей правой груди пациентки врачи нащупали нечто, напоминающее пулю. Канадке сделали рентгеновский снимок, который подтвердил подозрения врачей. Как выяснилось, пуля сломала одно ребро пациентки и застряла в правой боковой стенке ее грудной клетки.

Компьютерная томография выявила небольшой ушиб легкого, однако серьезных повреждений органов грудной клетки удалось избежать.

В итоге хирурги удалили оба поврежденных имплантата и извлекли пулю .40 S&W калибра. Вскоре канадка полностью восстановилась и отправилась домой.

Врачи внимательно изучили компьютерную томографию пациентки и сделали вывод, что, если бы у нее не было имплантов, то пуля должна была пройти прямо через ее грудную стенку и, возможно, поразить ее сердце.

«Исходя из клинической траектории проникновения пули и радиологической оценки, единственным источником отклонения пули является левый имплантат молочной железы. Этот имплантат перекрывает сердце и внутригрудную полость и поэтому, вероятно, спас жизнь женщины», — написали авторы исследования.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Фирозабад, штат Уттар-Прадеш, бумажник полицейского остановил пулю и спас ему жизнь. Пуля попала в грудь, прошла через бронежилет, но застряла в кошельке.

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