Бумажник спас полицейского от пули

В индийском городе Фирозабад, штат Уттар-Прадеш, бумажник полицейского остановил пулю и спас ему жизнь. Об этом сообщает Newsflare.

24-летнего сотрудника полиции Виджендера Кумара обстреляли во время столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве. Пуля попала в грудь, прошла через бронежилет, но застряла в бумажнике. Кумар считает, что, если бы этого не произошло, ему грозила бы верная гибель.

Протесты начались, когда нижняя палата индийского парламента одобрила законопроект, позволяющий немусульманам становиться гражданами Индии на основании религии. При этом документ не предусматривает получение гражданства мусульманами. Противники закона считают, что он нарушает права исламской общины, которые гарантирует конституция. Также высказываются опасения, что он повлечет приток иммигрантов.

В 2017 году сообщалось, что жительница Нью-Йорка не пострадала после выстрела в упор благодаря сумочке. Пуля прошла через сумочку и бумажник и застряла в одежде, не причинив женщине вреда.

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