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В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ

Замглавы МИД Британии назвала эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Решение президента России Владимира Путина о введении частичной мобилизации в России является дальнейшей эскалацией конфликта. Так его назвала замглавы МИД Великобритании Великобритании Джиллиан Киган, передает РИА Новости.

«Очевидно, это эскалация, которая вызывает беспокойство», — заявила заместитель министра иностранных дел. Она также отметила, что британская сторона должна очень серьезно отнестись к возможности применения Москвой ядерного оружия.

Ранее Путин заявил, что в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

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Виктория Кондратьева
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