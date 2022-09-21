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Предсказана вторая волна туров за рубеж за картами Visa и Mastercard

«Ъ»: спрос на карточные туры может вырасти из-за отказа зарубежных банков работать с «Мир»

Фото: Kevin Coombs / Reuters

На фоне новостей о сокращении количества стран, работающих с российской платежной системой «Мир», в России может снова вырасти спрос на зарубежные туры за картами Visa и Mastercard. Такой прогноз дается в исследовании B2B.Ostrovok.ru, пишет «Коммерсантъ».

Согласно результатам опроса сервиса, 53 процента российских турагентов в настоящее время получают запросы на «карточные туры», при этом предлагают такую услугу только 35 процентов участников рынка. Доля компаний, которые еще не получали подобные обращения — 36 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предсказал, что отказ турецких банков от приема российских карт «Мир» в своих банкоматах и торговых точках может привести ко второй волне спроса за картами Visa и Mastercard. Такого же мнения придерживается и директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе — однако она ожидает умеренное увеличение динамики, так как в Турцию можно поехать с наличными деньгами.

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Самым популярным направлениям для «карточных туров» остается Узбекистан — страну выбрали 48 процентов респондентов. Следом идет Казахстан (45 процентов), Армения (28 процентов), Турция (21 процент), Киргизия (17 процентов), Белоруссия (14 процентов), Грузия (10 процентов) и Азербайджан (семь процентов). По данным B2B.Ostrovok.ru, средняя стоимость путешествия составляет 70 тысяч рублей.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов добавил, что «карточные туры» не являются массовым продуктом, кроме того, у них есть риски, «связанные с оформлением документов, вынужденными задержками, политикой банков зарубежных стран».

Ранее в сентябре стало известно о том, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении приостановили прием карт «Мир». 19 сентября также отказались обслуживать российские карты турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Отмечалось, что решение было принято на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

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Дарья Рыбак
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