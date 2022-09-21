Еще три страны приостановили прием карт «Мир»

«Известия»: банки Казахстана, Вьетнама и Армении приостановили прием карт «Мир»

Кредитные организации стран, ранее принимавших карты «Мир», вслед за банками Турции перестали работать с российской платежной системой, пишут «Известия».

Отказ от «Мира»

В частности, приостановили прием карт «Мир» банки Казахстана и Вьетнама. Сотрудник вьетнамского BIDV подчеркнул, что организация по-прежнему обслуживает карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, однако платежная система «Мир» в перечне не указана. В Народном банке Казахстана («Халык банк») больше не принимают российские карты. В его кол-центре заявили, что это касается и терминалов, и банкоматов.

Издание направило запросы в пресс-службы банков, а также в Национальную систему платежных карт (НСПК). В Центробанке России заявили, что иностранные партнеры сами управляют инфраструктурой для приема карт «Мир». При этом в Банке России планируют поддерживать диалог о расширении географии приема карт.

21 сентября обслуживание карт «Мир» также приостановила Армения. По данным СМИ страны, у держателей карт не получается обналичить суммы в банкоматах. В Центробанке Армении объяснили, что коммерческие кредитные организации самостоятельно примут решения на фоне сообщений о санкций.

Решение Турции

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер. Решение приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

Специалисты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», способны отказаться от сотрудничества с российской системой из-за опасения санкций США. В АТОР призвали граждан страны брать с собой в путешествия наличные деньги.

Рекомендуем клиентам заблаговременно приобрести наличную иностранную валюту для любых поездок за рубеж и использовать ее во время отдыха. Это позволит избежать возможных рисков и расплачиваться в магазинах, ресторанах и экскурсионных бюро без ограничений. Также рекомендуем изучить правила обмена валют в стране назначения: в ряде государств доступна покупка национальной валюты за рубли, в этом случае достаточно взять на отдых требуемую сумму в рублях

Ранее Минфин США допустил введение ограничений за поддержку использования карт «Мир» за пределами России. Официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано также не исключил, что объединение использует эту меру. По его словам, по этому вопросе в Евросоюзе проходят дискуссии.

Реакция России

Центробанк России прокомментировал сложившуюся ситуацию с картами «Мир». Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что потенциальные санкции против платежной системы способны усложнить деятельность по расширению географии приема карт. Однако ограничения не остановят эту работу полностью.

Когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций — и такие отказы бывают. Особенно по картам, выпускаемыми санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная, постоянная работа Эльвира Набиуллина председатель Центробанка России

Посольство России в Турции также высказалось о возникших проблемах с системой «Мир». Дипломаты призвали туристов использовать карты через терминалы тех банков, которые продолжают взаимодействие с платежной системой. Всем желающим посетить Турцию они порекомендовали брать с собой в поездку «достаточное количество наличной валюты для повседневных трат».